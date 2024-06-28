Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у побережья Перу

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Перу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Жители Дагестана пожаловались на резкие толчки от землетрясения

По данным специалистов, эпицентр располагался в 250 км юго-восточнее города Ика, население которого около 246 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозу цунами не объявляли.

Ранее в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,1, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
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