Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали у побережья Перу
28 июня 202408:58
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Перу, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр располагался в 250 км юго-восточнее города Ика, население которого около 246 тысяч человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозу цунами не объявляли.
Ранее в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,1, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru