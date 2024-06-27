Жители Дагестана пожаловались на резкие толчки от землетрясения

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Дагестане около 03:11 мск. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

У берегов Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Согласно данным, эпицентр землетрясения находился в Магарамкентском районе, а толчки могли ощущать жители региона, чьи дома находятся в 43 километрах от Дербента.

Жители Дагестана в соцсетях пишут, что во время землетрясения действительно ощущались резкие толчки. Один из пользователей отметил, что в его квартире из-за происходившего начал «танцевать» холодильник.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло у восточного побережья Японии. Как отметили сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 244 км юго-восточнее города Кисарадзу (население около 122 тысяч человек), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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