Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Королевства Тонга

Подземные толчки произошли в 00:23 по времени UTC (03:23 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 221 километре северо-западнее населенного пункта Пангаи. Очаг подземных толчков располагался на глубине 289 километров.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.





