Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Королевства Тонга

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в районе Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии

Подземные толчки произошли в 00:23 по времени UTC (03:23 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 221 километре северо-западнее населенного пункта Пангаи. Очаг подземных толчков располагался на глубине 289 километров.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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