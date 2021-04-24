Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в районе Королевства Тонга
24 апреля 202105:15
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в районе Королевства Тонга в Тихом океане. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки произошли в 00:23 по времени UTC (03:23 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 221 километре северо-западнее населенного пункта Пангаи. Очаг подземных толчков располагался на глубине 289 километров.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru