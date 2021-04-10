Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на юго-западе Японии, угрозы цунами нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

Стихийное бедствие произошло к югу от острова Кюсю. Эпицентр землетрясения находился возле островов Токара (префектура Кагосима). Очаг подземных толчков располагался на глубине около 20 км под дном океана.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

