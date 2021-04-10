Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Японии
10 апреля 202101:35
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на юго-западе Японии, угрозы цунами нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.
Стихийное бедствие произошло к югу от острова Кюсю. Эпицентр землетрясения находился возле островов Токара (префектура Кагосима). Очаг подземных толчков располагался на глубине около 20 км под дном океана.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru