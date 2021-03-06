Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,4 зарегистрировано у берегов Новой Зеландии, передает ТАСС.

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По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 176 км от города Гисборн. Очаг землетрясения находился на глубине 9,2 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее у берегов входящего в состав Новой Зеландии Кермадекского архипелага было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,0.

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ФОТО: pixabay.com
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