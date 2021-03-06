Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Новой Зеландии

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков зафиксирован в 176 км от города Гисборн. Очаг землетрясения находился на глубине 9,2 км.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее у берегов входящего в состав Новой Зеландии Кермадекского архипелага было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,0.

