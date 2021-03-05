В Новой Зеландии тысячи людей эвакуируют из-за угрозы цунами

Угроза цунами объявлена после очередного землетрясения у берегов Новой Зеландии, начата эвакуация людей. Об этом сообщает New Zealand Herald.

В Тихом океане у островов Кермадек за сутки было зафиксировано четыре землетрясения. Мощнейшим стало землетрясение магнитудой 8,1. После этого жителям было приказано немедленно перемещаться на возвышенность. Отмечается, что в нескольких городах, в том числе Фангареи, возникли пробки.

Как сообщает издание со ссылкой на данные Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, первые волны от землетрясения магнитудой 8 были зафиксированы в Тонге.





