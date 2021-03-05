В Новой Зеландии тысячи людей эвакуируют из-за угрозы цунами
Угроза цунами объявлена после очередного землетрясения у берегов Новой Зеландии, начата эвакуация людей. Об этом сообщает New Zealand Herald.
В Тихом океане у островов Кермадек за сутки было зафиксировано четыре землетрясения. Мощнейшим стало землетрясение магнитудой 8,1. После этого жителям было приказано немедленно перемещаться на возвышенность. Отмечается, что в нескольких городах, в том числе Фангареи, возникли пробки.
Как сообщает издание со ссылкой на данные Тихоокеанского центра предупреждения о цунами, первые волны от землетрясения магнитудой 8 были зафиксированы в Тонге.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- Бразилия согласовала условия закупки российского «Спутника V»
- В Новой Зеландии тысячи людей эвакуируют из-за угрозы цунами
- Опубликованы новые снимки Марса
- Reuters: Военные Мьянмы после переворота пытались снять $1 млрд со счета страны в США
- Число жертв крушения вертолета в Турции выросло до 11
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru