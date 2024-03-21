В Токио и близлежащих районах произошло землетрясение магнитудой 5,3

По данным метеорологического агентства страны, подземные толчки произошли около 09:08 (03:08 мск). Очаг землетрясения располагался на юге префектуры Ибараки на глубине порядка 50 км.

По японской шкале сейсмической интенсивности толчки оценили в 7 баллов, в префектурах Тотиги и Сайтама — около 5 баллов, в Ибараки — 4 балла, в Токио — 3 балла.

Данных о пострадавших или разрушениях не приводится. При этом в японском метеорологическом управлении сообщили, что из-за землетрясения произошел сбой в энергоснабжении, движение экспрессов на линии между Токио и Аомори временно остановлено.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в Охотском море близ Курильских островов, напоминает телеканал «360».

