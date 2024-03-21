В Токио и близлежащих районах произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Токио и близлежащих районах. Об этом сообщает Japan Times.
По данным метеорологического агентства страны, подземные толчки произошли около 09:08 (03:08 мск). Очаг землетрясения располагался на юге префектуры Ибараки на глубине порядка 50 км.
По японской шкале сейсмической интенсивности толчки оценили в 7 баллов, в префектурах Тотиги и Сайтама — около 5 баллов, в Ибараки — 4 балла, в Токио — 3 балла.
Данных о пострадавших или разрушениях не приводится. При этом в японском метеорологическом управлении сообщили, что из-за землетрясения произошел сбой в энергоснабжении, движение экспрессов на линии между Токио и Аомори временно остановлено.
Ранее землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали в Охотском море близ Курильских островов, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru