Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Филиппин
Землетрясение произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган, сообщает Геологическая служба США.
Его магнитуда составила 6,3. Как говорят сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился в море в 2,3 км северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон.
О жертвах и разрушениях информации нет. Угроза возникновения цунами не объявлялась.
Напомним, метеорологическое управление Японии ранее сообщило, что 18 декабря в Тихом океане недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла.
Эпицентр сейсмособытия находился рядом с островом Идзуосима, угроза цунами не объявлялась.
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