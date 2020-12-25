Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Филиппин

Землетрясение произошло менее чем в 2,5 километрах от филиппинского города Калатаган, сообщает Геологическая служба США.

Его магнитуда составила 6,3. Как говорят сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился в море в 2,3 км северо-западнее города Калатаган на юге острова Лусон.

О жертвах и разрушениях информации нет. Угроза возникновения цунами не объявлялась.

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Напомним, метеорологическое управление Японии ранее сообщило, что 18 декабря в Тихом океане недалеко от Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла.

Эпицентр сейсмособытия находился рядом с островом Идзуосима, угроза цунами не объявлялась.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеФилиппины
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