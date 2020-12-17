В Милане зафиксировано сильнейшее за последние 500 лет землетрясение
Самое сильное за последние 500 лет землетрясение было зарегистрировано в четверг вечером в Милане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv) Лучию Лудзи.
Магнитуда землетрясения составила 3,9. Поземные точки начались в 16.59 по местному времени (18.59 по московскому). По данным Ingv, эпицентр землетрясения расположен в 6 км к западу от Милана на глубине 56 км от поверхности земли.
Жители Милана и его окрестностей заметили толчки, движение мебели и прочей домашней утвари, на линии местных служб спасения поступило множество звонков. Несмотря на это, никому из жителей не потребовалась помощь, пострадавших нет.
Землетрясение магнитудой около 5 последний раз произошло в Милане 26 ноября 1396 года. Исходя из итальянской классификации сейсмически опасных зон, Милан входит в третью категорию с "низкой вероятностью" подземных толчков.
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