Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в районе острова Крит
29 декабря 202109:42
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Крита. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 75 км от Ираклиона. Очаг землетрясения располагался на глубине 67 км, пишет RT.
О разрушениях на греческом острове и пострадавших не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru