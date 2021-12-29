Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали в районе острова Крит

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Крита. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,0

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 75 км от Ираклиона. Очаг землетрясения располагался на глубине 67 км, пишет RT.

О разрушениях на греческом острове и пострадавших не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГрецияЗемлетрясение
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