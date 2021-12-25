В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в субботу в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали на Дальнем Востоке

Сейсмологи зафиксировали эпицентр подземных толчков в 145 км к западу от города Менди (население около 26 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры