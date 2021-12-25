В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зафиксировали эпицентр подземных толчков в 145 км к западу от города Менди (население около 26 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.

