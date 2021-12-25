В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,0
25 декабря 202104:14
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в субботу в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Сейсмологи зафиксировали эпицентр подземных толчков в 145 км к западу от города Менди (население около 26 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Данных о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,0
- Врач рассказал, какой симптом долго сохраняется у переболевших омикрон-штаммом
- Вучич попросит Путина о дополнительных поставках газа для Сербии
- Глава офиса Зеленского назвал условие для переговоров президентов России и Украины
- В Британии заявили о кризисе из-за нехватки поставок российского газа в Европу
- МЧС предупредило о снегопаде в Москве в ночь на 25 декабря
- ВОЗ:У Санта-Клауса есть иммунитет к COVID-19
- Песков: Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена не обсуждается
- Сербия получила российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет»
- СМИ предрекли раскол в правительстве Германии из-за «Северного потока-2»
24 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru