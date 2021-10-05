Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии
5 октября 202121:59
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,1 градус у японского побережья, передает ТАСС.
Отмечается, что эпицентр природного явления располагался в 67 км к юго-востоку от города Хатинохе. Очаг находился на глубине 67 км.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- В МИД РФ отреагировали на идею сенаторов США о высылке российских дипломатов
- Ребенок и взрослый погибли в ДТП в Волгоградской области
- В Сенате США призвали выслать из страны более 300 дипломатов РФ
- Более 70 млн пользователей присоединились к Telegram за день сбоя в Facebook
- Пользователи США продолжают испытывать проблемы в работе Instagram и Facebook
- Авось да небось: Вирусолог назвал основную причину COVID-смертности
- Глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после инцидента в тюрьме
- Карпин заявил, что не будет заставлять Дзюбу играть за сборную
- Путин назвал истерикой ситуацию на мировом рынке углеводородов
- Космический киноэкипаж перешёл на борт МКС
5 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru