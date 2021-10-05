Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Японии

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,1 градус у японского побережья, передает ТАСС.

Более 150 тонн крепкого алкоголя разлилось в Китае при землетрясении

Отмечается, что эпицентр природного явления располагался в 67 км к юго-востоку от города Хатинохе. Очаг находился на глубине 67 км.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Угроза цунами не объявлялась.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение
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