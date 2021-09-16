Более 150 тонн крепкого алкоголя разлилось в Китае при землетрясении
Землетрясение на юго-западе Китая в провинции Сычуань, среди прочего, вызвало утечку более 150 тонн концентрированного спирта на складе компании-производителя Luzhou Chennianjiao. Спасателям пришлось заливать крепкий алкоголь водой из шлангов во избежание его возгорания.
Китайская водка хранилась в больших керамических емкостях – кувшинах. В результате удара подземной стихии, более 170 из них треснули. Для откачивания высокоградусного спиртного были задействованы специальные насосы.
По данным сейсмологического центра КНР подземные толчки магнитудой 6 были зафиксированы в четверг, 16 сентября по местному времени в 04:33 (23:33 среды мск) в районе города Лючжоу. В результате погибли три человека, более сотни травмированы, свыше 70 тысяч были эвакуированы.
Разрушены более 1000 домов, около трёх тысяч серьезно повреждены. Больше всего пострадал город Лусянь с населением 5 миллионов человек. Были эвакуированы близлежащие населенные пункты.
Провинция Сычуань находится в зоне повышенной сейсмической активности.
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