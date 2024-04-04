Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии
4 апреля 202407:43
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у берегов японской префектуры Фукусима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство Японии.
Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров. Толчки ощущались в 19 японских префектурах, в частности, легкое покачивание зафиксировали в Токио.
Угрозу цунами на фоне природного явления не объявляли. Данных о жертвах или разрушениях нет.
Ранее в провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru