Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали у берегов японской префектуры Фукусима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое агентство Японии.

СМИ: число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек

Очаг землетрясения находился на глубине 40 километров. Толчки ощущались в 19 японских префектурах, в частности, легкое покачивание зафиксировали в Токио.

Угрозу цунами на фоне природного явления не объявляли. Данных о жертвах или разрушениях нет.

Ранее в провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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