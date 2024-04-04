Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Японии

Кремль обновит биографию Владимира Путина на официальном портале главы государства Хакеры усилили атаки на онлайн-сервисы банков России Компания Apple зафиксировала сбой в работе большинства своих сервисов Илон Маск уверен, что Джо Байден не осознает происходящее вокруг Более тысячи человек пострадали в результате землетрясения на Тайване