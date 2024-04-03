СМИ: число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек
3 апреля 202415:15
До 10 увеличилось число жертв разрушительного землетрясения на Тайване, сообщает Центральное телевидение Китая.
Пострадали более 930 человек. Самые сильные за последние 25 лет подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы 3 апреля на острове.
Полностью разрушенными оказались 26 зданий. Без электричества остаются около 90 тысяч домохозяйств.
Ранее сейсмологи предупредили о новых землетрясениях на Тайване в ближайшие дни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru