СМИ: число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек

До 10 увеличилось число жертв разрушительного землетрясения на Тайване, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Пострадали более 930 человек. Самые сильные за последние 25 лет подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы 3 апреля на острове.

Полностью разрушенными оказались 26 зданий. Без электричества остаются около 90 тысяч домохозяйств.

Ранее сейсмологи предупредили о новых землетрясениях на Тайване в ближайшие дни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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