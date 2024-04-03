СМИ: число жертв землетрясения на Тайване выросло до 10 человек

Пострадали более 930 человек. Самые сильные за последние 25 лет подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы 3 апреля на острове.

Полностью разрушенными оказались 26 зданий. Без электричества остаются около 90 тысяч домохозяйств.

Ранее сейсмологи предупредили о новых землетрясениях на Тайване в ближайшие дни, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

