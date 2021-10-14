Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Индонезии, передает ТАСС.

Мощное землетрясение случилось в Токио вслед за Пакистаном и Индонезией

Эпицентр природного явления располагался в 145 км к западу от города Тернате с населением около 100 тыс. человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине 60 км.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИндонезияЗемлетрясение
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