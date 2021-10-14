Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии
14 октября 202119:11
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Индонезии, передает ТАСС.
Эпицентр природного явления располагался в 145 км к западу от города Тернате с населением около 100 тыс. человек.
Очаг землетрясения располагался на глубине 60 км.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+31 299 / сут.
Умерли
220 тыс.+986 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 670 / сут.
- В Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России
- Жители Якутии получили от Путина награды за помощь при тушении лесных пожаров
- В московском метро запустили «космический» поезд
- Путин наградил Маслякова новым орденом
- Олег Браташ стал главным тренером молодёжной сборной России по хоккею
- В Белгородской области ввели QR-коды
- Телеканал «Спас» заведет аккаунт в TikTok
- СМИ: Пелагее запретили въезд на Украину
- СМИ: студент МГУ разбился, выпав с 14-го этажа общежития
- В Крыму был задержан мужчина, «заминировавший» здание Роспотребнадзора
14 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru