Мощное землетрясение случилось в Токио вслед за Пакистаном и Индонезией

Несколькими часами ранее землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в Индонезии в море примерно в 41 км от Лабуан Баджо. В столице страны Джакарте Пожар произошел пожар на электроподстанции, предположительно он был вызван коротким замыканием.

Тем времен, до 20 человек возросло число жертв землетрясения на юге Пакистана, сообщает управления по борьбе со стихийными бедствиями. Известно о разрушении около сотни зданий. Подземные толчки магнитудой 5,7 были зарегистрированы сейсмологами в 01:01 по московскому времени.



