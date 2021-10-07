Мощное землетрясение случилось в Токио вслед за Пакистаном и Индонезией
Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе столицы Японии. Эпицентр располагался на границе префектур Токио и Тиба на глубине около 80 километров, информирует национальное метеорологическое управление.
В самом Токио сильно раскачивались стены, фонари, другие объекты на улице, сработала экстренная система предупреждения. Угрозы цунами пока не объявлялась, однако сейсмологи не исключают повторных мощных толчков.
Движение скоростных поездов «синкансен» в районе Токио полностью остановлено после землетрясения. Очевидцы выкладывают видео момента землетрясения.
Несколькими часами ранее землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано в Индонезии в море примерно в 41 км от Лабуан Баджо. В столице страны Джакарте Пожар произошел пожар на электроподстанции, предположительно он был вызван коротким замыканием.
Тем времен, до 20 человек возросло число жертв землетрясения на юге Пакистана, сообщает управления по борьбе со стихийными бедствиями. Известно о разрушении около сотни зданий. Подземные толчки магнитудой 5,7 были зарегистрированы сейсмологами в 01:01 по московскому времени.
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