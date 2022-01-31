Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в штате Оклахома

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 4,5 в штате Оклахома. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что подземные толчки ощущались в 7 км к северо-западу от города Медфорд с населением около 1 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 7,9 км.

Данных о пострадавших и разрешениях нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАЗемлетрясение
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