Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в штате Оклахома
31 января 202222:41
Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 4,5 в штате Оклахома. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что подземные толчки ощущались в 7 км к северо-западу от города Медфорд с населением около 1 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 7,9 км.
Данных о пострадавших и разрешениях нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru