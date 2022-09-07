Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Индонезии

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Индонезии, передает РИА Новости.

Более 30 человек погибли в результате землетрясения в Китае

Эпицентр природного явления находился в 110 км к северо-востоку от города Бенгкулу. Очаг располагался на глубине более 50 км.

Данных о разрушениях и пострадавших нет.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИндонезияЗемлетрясение
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