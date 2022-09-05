Более 30 человек погибли в результате землетрясения в Китае
Число погибших в результате мощного землетрясения в Китае превысило 30 человек, сообщает Центральное телевидение КНР.
Инцидент произошёл в провинции Сычуань на юго-западе страны, магнитуда землетрясения - 6,8, эпицентр сейсмособытия находился в уезде Лудин.
На проведение спасательных работ и устранение последствий китайские власти выделили 50 млн юаней (около 7,25 млн долларов), также в Лудин были направлены, в том числе, три тысячи палаток и 10 тысяч складных кроватей.
Ранее землетрясение интенсивностью 5,1 балла произошло в Иркутской области, в региональном ГУ МЧС отметили, что эпицентр находился в акватории озера Байкал, сообщает RT.
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