Более 30 человек погибли в результате землетрясения в Китае

Число погибших в результате мощного землетрясения в Китае превысило 30 человек, сообщает Центральное телевидение КНР.

Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Инцидент произошёл в провинции Сычуань на юго-западе страны, магнитуда землетрясения - 6,8, эпицентр сейсмособытия находился в уезде Лудин.

На проведение спасательных работ и устранение последствий китайские власти выделили 50 млн юаней (около 7,25 млн долларов), также в Лудин были направлены, в том числе, три тысячи палаток и 10 тысяч складных кроватей.

Ранее землетрясение интенсивностью 5,1 балла произошло в Иркутской области, в региональном ГУ МЧС отметили, что эпицентр находился в акватории озера Байкал, сообщает RT.

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Фото: twitter.com/dajiyuan
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