Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что землетрясение произошло в 16:01 (19.01 мск) в 47 километрах к югу от населенного пункта Джурм провинции Бадахшан. Указывается, что население Джурма составляет порядка 12,1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 190 километров.
Подчеркивается, что информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее, 19 июля, министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявлял, что власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Тогда он отмечал, что мегаполис входит в десятку самых рискованных городов мира с точки зрения сейсмической опасности, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru