Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана

Отмечается, что землетрясение произошло в 16:01 (19.01 мск) в 47 километрах к югу от населенного пункта Джурм провинции Бадахшан. Указывается, что население Джурма составляет порядка 12,1 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 190 километров.

Подчеркивается, что информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее, 19 июля, министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявлял, что власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Тогда он отмечал, что мегаполис входит в десятку самых рискованных городов мира с точки зрения сейсмической опасности, сообщает «Радиоточка НСН».

