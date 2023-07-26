Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Азербайджане
Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировано в Лянкяранском районе Азербайджана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр сейсмологической службы при Национальной академии наук республики.
Толчки зафиксировали в 11:03 (10:03 мск).
«Магнитуда подземных толчков составила 4,8, очаг располагался на глубине 6 километров», — указали в сейсмологической службе.
Данных о разрушениях не приводится.
Накануне землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции, его эпицентр находился в 69 километрах северо-западнее города Османие и в 20 километрах к северу от Козана, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru