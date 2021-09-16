Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Аляски

Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски.

Эпицентр природного явления находился 185 км к юго-западу от города Анкоридж (население около 300 тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 36,5 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение на юго-западе Китая в провинции Сычуань, среди прочего, вызвало утечку более 150 тонн концентрированного спирта на складе компании-производителя Luzhou Chennianjiao. Спасателям пришлось заливать крепкий алкоголь водой из шлангов во избежание его возгорания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АляскаЗемлетрясение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры