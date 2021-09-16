Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали у берегов Аляски
Геологическая служба США (USGS) зафиксировала землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Аляски.
Эпицентр природного явления находился 185 км к юго-западу от города Анкоридж (население около 300 тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 36,5 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение на юго-западе Китая в провинции Сычуань, среди прочего, вызвало утечку более 150 тонн концентрированного спирта на складе компании-производителя Luzhou Chennianjiao. Спасателям пришлось заливать крепкий алкоголь водой из шлангов во избежание его возгорания.
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