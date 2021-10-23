Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Туве
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на территории Республики Тыва. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, подземные толчки зарегистрировали в пятницу в 23:03 UTC (02:03 мск).
Как сообщает служба ГО и ЧС Тувы, землетрясение произошло в Дзун-Хемчикском районе примерно в 7 км от города Чадан. Магнитуда подземных толчков составила 5,1, интенсивность в эпицентре — 6,3 балла.
Согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.
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