Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Туве

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на территории Республики Тыва. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9

По данным сейсмологов, подземные толчки зарегистрировали в пятницу в 23:03 UTC (02:03 мск).

Как сообщает служба ГО и ЧС Тувы, землетрясение произошло в Дзун-Хемчикском районе примерно в 7 км от города Чадан. Магнитуда подземных толчков составила 5,1, интенсивность в эпицентре — 6,3 балла.

Согласно оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуваЗемлетрясение
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