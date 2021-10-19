У побережья Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9
19 октября 202109:00
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 298 км восточнее города Ираклион. Очаг подземных толчков располагался на глубине 60 км, отмечает RT.
Накануне землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке. Жители Петропавловска-Камчатского ощутили толчки силой около трех баллов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru