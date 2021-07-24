Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Тихом океане

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Королевства Тонга в Тихом океане.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 611 км к югу от столицы королевства Нукуалофа с населением около 22,4 тысячи человек. Очаг стихии располагался на глубине 10 км.

Данных об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что у побережья Филиппин зафиксировали землетрясение магнитудой 6,7.

