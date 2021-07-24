У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у берегов Филиппин. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение было зарегистрировано около 20:48 UTC (23:48 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 31 км западнее города Батангас (население около 237 тысяч человек).

Очаг землетрясения располагался на глубине 118 км.

