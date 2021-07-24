У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7
24 июля 202102:52
Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировано у берегов Филиппин. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, землетрясение было зарегистрировано около 20:48 UTC (23:48 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 31 км западнее города Батангас (население около 237 тысяч человек).
Очаг землетрясения располагался на глубине 118 км.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru