Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Папуа - Новой Гвинеи

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 143 км севернее города Лаэ с населением около 76,2 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 216 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами из-за подземных толчков не объявляли.

Ранее несколько землетрясений магнитудой до 5,6 произошло на границе Китая и Киргизии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

