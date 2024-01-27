Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 143 км севернее города Лаэ с населением около 76,2 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 216 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами из-за подземных толчков не объявляли.

Ранее несколько землетрясений магнитудой до 5,6 произошло на границе Китая и Киргизии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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