Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Папуа - Новой Гвинеи
27 января 202406:26
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у побережья Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 143 км севернее города Лаэ с населением около 76,2 тысячи человек. Очаг располагался на глубине 216 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угрозу цунами из-за подземных толчков не объявляли.
Ранее несколько землетрясений магнитудой до 5,6 произошло на границе Китая и Киргизии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru