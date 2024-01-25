В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на востоке Турции, эпицентр подземных толчков находился в 29 километрах к юго-востоку от города Малатья. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что в Малатье проживает порядка 441 тысячи человек. Согласно данным, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. О пострадавших и погибших не сообщается.
Ранее, 25 января, сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 у японского острова Хоккайдо ощутили на Курилах. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru