В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

Отмечается, что в Малатье проживает порядка 441 тысячи человек. Согласно данным, очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров. О пострадавших и погибших не сообщается.

Ранее, 25 января, сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,7 у японского острова Хоккайдо ощутили на Курилах. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

