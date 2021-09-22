Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Забайкальском крае

Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,5 в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

Подземные точки произошли в 55 км к юго-западу от поселка Новая Чара в регионе. Очаг располагался на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее в среду сообщалось, что землетрясение, произошедшее в среду на юго-восточном побережье Австралии, стало причиной частичного разрушения 46 зданий. Кроме того, без электроснабжения остались более чем для 35 тысяч жителей Мельбурна.