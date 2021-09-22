Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Забайкальском крае
Геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 5,5 в Забайкальском крае. Об этом сообщает РИА Новости.
Подземные точки произошли в 55 км к юго-западу от поселка Новая Чара в регионе. Очаг располагался на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее в среду сообщалось, что землетрясение, произошедшее в среду на юго-восточном побережье Австралии, стало причиной частичного разрушения 46 зданий. Кроме того, без электроснабжения остались более чем для 35 тысяч жителей Мельбурна.
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