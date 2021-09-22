Из-за землетрясения в Австралии обрушились десятки домов

Землетрясение, произошедшее в среду на юго-восточном побережье Австралии, стало причиной частичного разрушения 46 зданий. Кроме того, без электроснабжения остались более чем для 35 тысяч жителей Мельбурна. Полностью его обещают восстановить сегодня к вечеру.

Подземные толчки были зафиксированы австралийской государственной сейсмологической службой. По словам специалистов, они могут повториться в течение следующих недель или месяцев.

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло рядом с Курильскими островами

Власти сообщили, что десятки частично пострадавших домов находятся в основном в поселке Мансфилд, недалеко от которого был зарегистрирован первый удар стихии. Обрушения есть также в Мельбурне и пригородах.

Из-за землетрясения жильцы ряда высотных зданий в Мельбурне эвакуированы в качестве меры предосторожности, передает ТАСС.

Первые подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 09:15 по местному времени (02:15 мск) в районе поселка Мансфилд, находящегося в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Сейсмологи уточнили, что эпицентр подземных толчков находился в горах, очаг залегал на глубине 10 километров. Были зафиксированы два афтершока.

Данных о пострадавших в результате удара стихии не поступало, угрозы цунами нет.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвстралияЗемлетрясение
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