Из-за землетрясения в Австралии обрушились десятки домов

Власти сообщили, что десятки частично пострадавших домов находятся в основном в поселке Мансфилд, недалеко от которого был зарегистрирован первый удар стихии. Обрушения есть также в Мельбурне и пригородах.

Из-за землетрясения жильцы ряда высотных зданий в Мельбурне эвакуированы в качестве меры предосторожности, передает ТАСС.

Первые подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в 09:15 по местному времени (02:15 мск) в районе поселка Мансфилд, находящегося в 200 км к северо-востоку от Мельбурна. Сейсмологи уточнили, что эпицентр подземных толчков находился в горах, очаг залегал на глубине 10 километров. Были зафиксированы два афтершока.

Данных о пострадавших в результате удара стихии не поступало, угрозы цунами нет.



