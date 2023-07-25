Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции, оно было зафиксировано в 08.44 мск. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северу от города Козан. Очаг залегал на глубине 10 километров, подчеркивается в сообщении.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее, 19 июля, министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявлял, что власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Тогда он отмечал, что мегаполис входит в десятку самых рискованных городов мира с точки зрения сейсмической опасности, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru