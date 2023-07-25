Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 километрах к северу от города Козан. Очаг залегал на глубине 10 километров, подчеркивается в сообщении.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее, 19 июля, министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявлял, что власти Турции намерены начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Тогда он отмечал, что мегаполис входит в десятку самых рискованных городов мира с точки зрения сейсмической опасности, сообщает «Радиоточка НСН».

