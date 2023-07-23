В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
23 июля 202320:26
В индонезийской провинции Южная Ява зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об происшествии сообщили в сейсмологическом и метеорологическом агентстве страны.
Подземные толчки зафиксированы на глубине 20 километров. Очаг землетрясения располагался в 78 километров к юго-западу от округа Пачитан.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Вероятность ценами отсутствует.
У побережья Аляски 17 июля зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился на глубине девять километров, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru