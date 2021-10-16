Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Курил

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в районе Курильских островов, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

На Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8

Как отмечают специалисты, эпицентр землетрясения находился в 126 км к северо-востоку от Курильска (население 1 700 человек), очаг располагался на глубине 145 км.

О пострадавших или угрозе возникновения цунами не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости//Андрей Шапран
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКурильские Острова
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