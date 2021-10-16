Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Курил
16 октября 202106:20
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в районе Курильских островов, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как отмечают специалисты, эпицентр землетрясения находился в 126 км к северо-востоку от Курильска (население 1 700 человек), очаг располагался на глубине 145 км.
О пострадавших или угрозе возникновения цунами не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru