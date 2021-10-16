На Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано у берегов острова Бали. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

По данным сейсмологов, что эпицентр подземных толчков находился в 18 км к юго-востоку от города Бедугул, очаг располагался на глубине 10 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Землетрясение
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