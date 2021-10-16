На Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8
16 октября 202102:16
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано у берегов острова Бали. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, что эпицентр подземных толчков находился в 18 км к юго-востоку от города Бедугул, очаг располагался на глубине 10 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru