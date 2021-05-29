Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Японии
29 мая 202103:13
Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в субботу у берегов японского острова Хонсю, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Как отмечают сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 201 км северо-восточнее города Тиба с населением около 919 тысяч человек.
Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Ранее стало известно, что на юге Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Японии
- Пожар в торговых павильонах в Сочи потушен
- РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков
- Все спутники OneWeb успешно выведены на орбиту
- Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иране
- Белоруссия опубликовала список украинских товаров, попавших под лицензирование
- Торговые павильоны загорелись в Центральном районе Сочи
- Байден внес в проект бюджета США рекордные расходы
- Встреча Путина и Лукашенко в Сочи завершилась
- Движение по Босфору полностью восстановлено
28 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru