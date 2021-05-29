Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в субботу у берегов японского острова Хонсю, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как отмечают сейсмологи, эпицентр подземных толчков располагался в 201 км северо-восточнее города Тиба с населением около 919 тысяч человек.

Очаг землетрясения находился на глубине 20 км.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.

Ранее стало известно, что на юге Ирана зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0.

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ТЕГИ:ЯпонияЗемлетрясение
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