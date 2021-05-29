Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 82 км северо-западнее от города Бушир, административного центра одноименной провинции (население — около 165 тысяч человек).

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

