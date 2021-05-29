Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иране
29 мая 202101:54
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на юге Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 82 км северо-западнее от города Бушир, административного центра одноименной провинции (население — около 165 тысяч человек).
Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru