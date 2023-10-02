Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Таджикистане

Отмечается, что подземный толчок произошел на глубине 15 км.

Сейсмологическая служба Таджикистана о землетрясении пока не сообщила.

25 сентября землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в Грузии. Землетрясение произошло в четырех километрах от столицы страны Тбилиси. Очаг залегал на глубине 27 километров. Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 8:00 по местному времени. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

