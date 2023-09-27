В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в вулканическом районе Италии, близ Неаполя, сообщил Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 3 километра в районе Флегрейские поля. Информации о пострадавших не поступало.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

25 сентября землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в Грузии. Землетрясение произошло в четырех километрах от столицы страны Тбилиси. Очаг залегал на глубине 27 километров. Отмечается, что подземные толчки зафиксированы в 8:00 по местному времени. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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