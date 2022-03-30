Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Мексики

Национальная сейсмологическая служба Мексики зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,3 у тихоокеанского побережья страны. Об этом сообщает ТАСС.

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Природное явление произошло в 98 км к югу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас. Очаг толчка находился на глубине 21 км.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. По данным властей, с начала текущего года в штате Чьяпас зафиксировано более 780 подземных толчков.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МексикаЗемлетрясение
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