Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Мексики
30 марта 202221:20
Национальная сейсмологическая служба Мексики зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,3 у тихоокеанского побережья страны. Об этом сообщает ТАСС.
Природное явление произошло в 98 км к югу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас. Очаг толчка находился на глубине 21 км.
На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. По данным властей, с начала текущего года в штате Чьяпас зафиксировано более 780 подземных толчков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Абхазия не планирует входить в состав России
- В Армении задержан министр по чрезвычайным ситуациям
- «Азимут» запустил авиасообщение между Ярославлем и Архангельском
- Премьер-министр Нидерландов назвал условие ослабления санкций ЕС против России
- Кадыров уличил Мединского в ошибке на переговорах с Украиной
- Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Мексики
- Анна Нетребко сообщила о возобновлении выступлений
- Британия запретит обслуживание самолетов находящихся под санкциями бизнесменов РФ
- Глава МИД Франции не видит прогресса в российско-украинских переговорах
- Минсельхоз пообещал, что не допустит дефицита овощей в России
30 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru