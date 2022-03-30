Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Мексики

Природное явление произошло в 98 км к югу от города Сьюдад-Идальго в штате Чьяпас. Очаг толчка находился на глубине 21 км.

На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет. По данным властей, с начала текущего года в штате Чьяпас зафиксировано более 780 подземных толчков.

