Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Румынии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17:58 мск в 74 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин и в 8 км к северо-северо-востоку от Рунку. Очаг располагался на глубине 15 км.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее разрушительное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, по последним данным погибли 31 643 человека, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Пригожин выступил против включения Shaman в состав жюри «Голос. Дети»
- Новак пообещал направить в дружественные страны 80% российской нефти
- Курс евро впервые с апреля 2022 года поднялся выше 79 рублей
- Генсек НАТО заявил, что альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года
- Глава МИД Венгрии не обсуждал в Минске внутриполитические вопросы
- Экс-советник Кучмы рассказал, что мешает перемирию России и Украины
- «Крематорий» объявил о сборе денег на запись нового альбома
- Запуск «Союза МС-23» отложили до марта
- Голикова: нацпроект «Здравоохранение» в 2022 году выполнен на 96%
- «Инициатива руководства»: Драпеко объяснила снятие Ахеджаковой со спектаклей в «Современнике»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru