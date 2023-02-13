Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 17:58 мск в 74 км к северо-востоку от города Дробета-Турну-Северин и в 8 км к северо-северо-востоку от Рунку. Очаг располагался на глубине 15 км.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее разрушительное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции, по последним данным погибли 31 643 человека, сообщает телеканал «360».

