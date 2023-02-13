В РАН предупредили о сильном землетрясении в Японии
Землетрясение возле Курильских островов магнитудой 5,5 может оказаться предвестником сильных подземных толчков в Японии, заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец
«И сегодняшние Курильские толчки — это, можно сказать, анонс землетрясения в Японии. Ведь Курилы напрямую примыкают к японским островам и сейсмическая зона у них общая», - приводит его словам NEWS.ru.
13 февраля землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов. Эпицентр располагался в 59 км к югу от Симушира.
Серьезные землетрясения в Турции не повлияли на глобальную сейсмическую активность, толчки происходят постоянно, их число доходит до 200 в неделю, заявил в связи с этим старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с НСН.
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