В РАН предупредили о сильном землетрясении в Японии

Землетрясение возле Курильских островов магнитудой 5,5 может оказаться предвестником сильных подземных толчков в Японии, заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец

«И сегодняшние Курильские толчки — это, можно сказать, анонс землетрясения в Японии. Ведь Курилы напрямую примыкают к японским островам и сейсмическая зона у них общая», - приводит его словам NEWS.ru.

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13 февраля землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана, около Курильских островов. Эпицентр располагался в 59 км к югу от Симушира.

Серьезные землетрясения в Турции не повлияли на глобальную сейсмическую активность, толчки происходят постоянно, их число доходит до 200 в неделю, заявил в связи с этим старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков в беседе с НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияУченыеЗемлетрясение
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