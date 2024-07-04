Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Японии
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у восточного побережья острова Хонсю в Японии, передает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксировали юго-восточнее островной дуги Кермадек. Эпицентр землетрясения находился в 7 км к северо-востоку от города Кацуура, очаг располагался на глубине 41 км.
Угрозу цунами в связи с толчками не объявляли, данных о жертвах или разрушениях не поступало.
Во вторник у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр располагался в 901 км от города Хамамацу, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru