Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Японии

Подземные толчки зафиксировали юго-восточнее островной дуги Кермадек. Эпицентр землетрясения находился в 7 км к северо-востоку от города Кацуура, очаг располагался на глубине 41 км.

Угрозу цунами в связи с толчками не объявляли, данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Во вторник у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3, эпицентр располагался в 901 км от города Хамамацу, напоминает «Свободная пресса».

