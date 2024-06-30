У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах от города Тасикмалая с населением более 270 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Власти не объявляли угрозу цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Перу. Сведений о жертвах не поступало, передает «Радиоточка НСН».

