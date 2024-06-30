У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
30 июня 202419:58
У побережья индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах от города Тасикмалая с населением более 270 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.
Информации о разрушениях и пострадавших нет. Власти не объявляли угрозу цунами.
Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Перу. Сведений о жертвах не поступало, передает «Радиоточка НСН».
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- У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru