У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

У побережья индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

На юге Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5

Эпицентр подземных толчков находился в 250 километрах от города Тасикмалая с населением более 270 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 25 километров.

Информации о разрушениях и пострадавших нет. Власти не объявляли угрозу цунами.

Ранее землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Перу. Сведений о жертвах не поступало, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
ТЕГИ:ЗемлетрясениеИндонезия

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