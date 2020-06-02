Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тихом океане вблизи восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Отмечается, что очаг природного явления находился на глубине 29 км под морским дном. Эпицентр располагался в 140 км южнее райцентра Усть-Камчатск.

В МЧС по региону отметили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения не зафиксировано. Угрозы цунами нет.

В середине апреля сообщалось, что у Камчатки было зафиксировано два землетрясения.

