У Камчатки произошло два землетрясения
16 апреля 202000:58
Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал два землетрясения у восточных берегов острова. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что природные явления произошли в четверг утром по локальному времени.
Магнитуда одного из землетрясений составила 5,2, второго – 4,2. Эпицентр обоих сейсмических событий залегал на глубине 50 км на расстоянии 180 км к юго-востоку от Петропавлоск-Камчатского.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru