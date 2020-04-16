У Камчатки произошло два землетрясения

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал два землетрясения у восточных берегов острова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что природные явления произошли в четверг утром по локальному времени.

Магнитуда одного из землетрясений составила 5,2, второго – 4,2. Эпицентр обоих сейсмических событий залегал на глубине 50 км на расстоянии 180 км к юго-востоку от Петропавлоск-Камчатского.


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ФОТО: pixabay.com
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