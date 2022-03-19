Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Мексике
18 марта 202223:58
Национальная сейсмологическая служба Мексики зафиксировала землетрясение на юге страны магнитудой 4,8. Об этом сообщает ТАСС.
Природное явление произошло в штате Герреро в 6 км к юго-востоку от Акапулько. Очаг толчка находился на глубине 22 км.
В столице Мексики велась эвакуация людей из зданий. На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях нет.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru