С начала года в Мексике убили седьмого журналиста

С начала 2022 года в Мексике убили седьмого журналиста директора новостного портала Monitor Michoacаn Армандо Линареса в штате Мичоакан. Об этом сообщает издание Sol de Mexico.

Как рассказали в генпрокуратуре штата, журналист был застрелен неизвестными в подъезде своего дома в городе Ситакуаро.

По данным источника, 31 января 2022 года Линарес осудил убийство своего коллеги Роберто Толедо, который работал в том же издании. После этого директор портала сообщил об угрозах журналистам и потребовал от властей принять меры для их защиты.