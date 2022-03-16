С начала года в Мексике убили седьмого журналиста
С начала 2022 года в Мексике убили седьмого журналиста директора новостного портала Monitor Michoacаn Армандо Линареса в штате Мичоакан. Об этом сообщает издание Sol de Mexico.
Как рассказали в генпрокуратуре штата, журналист был застрелен неизвестными в подъезде своего дома в городе Ситакуаро.
По данным источника, 31 января 2022 года Линарес осудил убийство своего коллеги Роберто Толедо, который работал в том же издании. После этого директор портала сообщил об угрозах журналистам и потребовал от властей принять меры для их защиты.
С начала текущего года в Мексике это уже седьмое убийство работника СМИ. В конце января журналисты провели пикеты и акции протеста в 40 городах страны и потребовали расследовать преступления, за которые почти всегда никто не несет ответственности.
За пять лет работы спецпрокуратура по борьбе с преступлениями против свободы слова возбудила более 1 тысячи 140 дел по фактам правонарушений в отношении журналистов. При этом ее представителям удалось добиться лишь десяти обвинительных приговоров. По статистике, уровень безнаказанности по этим делам превышает 99%.
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