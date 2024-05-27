Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в Тихом океане у берегов Камчатки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
«По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района подземные толчки могли ощущаться силой до четырех баллов. Эпицентр располагался в 79 километрах от краевого центра», — отметили в ведомстве.
По данным специалистов, землетрясение стало уже вторым ощутимым сейсмособытием 27 мая. До этого в Тихом океане произошли толчки магнитудой 5,3, в Петропавловске-Камчатском они ощущались силой до двух баллов.
Ранее землетрясение магнитудой 6 зафиксировали в акватории Байкала, жители Улан-Удэ ощутили толчки интенсивностью в 3-4 балла, жители Иркутска — около 3 баллов, напоминает Ura.ru.
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