Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии
13 марта 202101:57
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7 в Северной Македонии.
Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 21:17 по местному времени (00:17 по Москве). По данным EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах от города Гостивар, очаг находился на глубине 10 километров.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru