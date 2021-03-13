Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7 в Северной Македонии.

В Киргизии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 21:17 по местному времени (00:17 по Москве). По данным EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах от города Гостивар, очаг находился на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МакедонияЗемлетрясение
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