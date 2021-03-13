Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии

Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 21:17 по местному времени (00:17 по Москве). По данным EMSC, эпицентр землетрясения располагался в 18 километрах от города Гостивар, очаг находился на глубине 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

